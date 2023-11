Israele e Hamas, la diretta: "Non riusciamo a ridurre le vittime civili"

17 novembre 2023 a

Proseguono le operazioni di Israele a Gaza City. Nelle ultime ore è stata distrutta la casa del leader di Hamas Haniyeh (rifugiato in Libano) ed è stato trovato il cadavere di una donna presa in ostaggio il 7 ottobre. Nel mirino ancora i tunnel sotto gli ospedali della capitale della Striscia. Di seguito gli aggiornamenti in direta.



Ore 6.17 - "Non riusciamo a ridurre le vittime civili"

Israele sta facendo tutto il possibile per tenere i civili lontani dal pericolo mentre combatte Hamas a Gaza, anche lanciando volantini che li avvertono di fuggire, ma i suoi tentativi di ridurre al minimo le vittime "non hanno avuto successo". E' quanto detto dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un'intervista all'emittente statunitense Cbs News."Ogni morte di civile è una tragedia - ha aggiunto Netanyahu, come riporta Haaretz -. E non dovremmo averne, perché stiamo facendo tutto il possibile per togliere i civili dal pericolo, mentre Hamas sta facendo di tutto per mantenerli in pericolo".

Ore 6.15 - Blitz in Cisgiordania, 3 morti a Jenin

Secondo fonti palestinesi nella città di Jenin, in Cisgiordania, tre persone sono state uccise e sette ferite durante un'operazione militare israeliana all'alba di oggi. Due delle persone uccise appartenevano a una milizia locale. Lo riferisce il quotidiano israeliano Haaretz. Secondo le fonti alcune persone sono rimaste ferite in un attacco aereo e altre da colpi di arma da fuoco. Due dei feriti sarebbero in gravi condizioni. L'esercito di Israele avrebbe inoltre circondato l'ospedale Ibn Sina della città.

Ore 5.52 - Ispezioni senza preavvico all'ospedale al Shifa

L'esercito israeliano ha continuato a perquisire l'ospedale principale di Gaza alla ricerca di nascondigli di Hamas, mentre il territorio palestinese è stato tagliato fuori dalle telecomunicazioni a causa della "mancanza di carburante", ha dichiarato l'Onu. Il governo di Hamas nel territorio ha dichiarato che i soldati israeliani hanno "distrutto" diverse strutture dell'ospedale al-Shifa, un enorme complesso a Gaza City al centro della guerra. L'operazione lanciata mercoledì contro l'ospedale Al Shifa, privo di acqua ed elettricità, ha scatenato le proteste della comunità internazionale, preoccupata per i circa 2.300 civili presenti al suo interno, secondo le Nazioni Unite.