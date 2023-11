Spagna, Isabel Dìaz Ayuso: "Alla Moncloa è arrivato il figlio di p***"

17 novembre 2023 a

È Isabel Díaz Ayuso, presidente della Comunità autonoma di Madrid a lanciare la prima sfida al presidente del governo spagnolo. Pedro Sanchez parlando mercoledì alle Cortes, era tornato a parlare degli affari sulle mascherine che nel 2022 fecero scoppiare una guerra all’interno del Partito popolare, accusando proprio la Ayuso, presente fra il pubblico. La sindaca della capitale, per nulla intimorita, ha reagito con parole che, nella lettura del labiale, apparivano come "figlio di puttana". In realtà, ieri, ha sostenuto di aver detto «Mi piace la frutta».