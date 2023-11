Cina, nuova polmonite: ecco quali sono i quattro sintomi del virus

23 novembre 2023 a

La nuova polmonite che è arrivata in Cina preoccupa e non poco. Sembra di essere davanti a un nuovo incubo e si resta con il fiato sospeso. "Molti sono ricoverati in ospedale – ha raccontato un residente di Pechino -. Non tossiscono e non hanno sintomi. Hanno semplicemente la febbre alta e molti sviluppano noduli polmonari". L’agenzia statunitense Bloomberg parla di "polmonite ambulante". Certo è giusto mantenere una certa cautela e non creare allarmismi, ma le cose vanno dette. Sui social cinesi girano video e foto che mostrano gli ospedali affollati da bambini, principali bersagli di questa nuova polmonite. E all'interno di questi nosocomi sono state anche allestite delle aree dedicate allo svolgimento dei compiti da parte di bimbi. E adesso gli occhi sono tutti puntati sui sintomi di questa polmonite: raffreddore, tosse, mal di gola e affaticamento.

Yin Tudong, medico specializzato in malattie infettiva dell’Ospedale Chaoyang di Pechino, in un colloquio con il Beijing News ha lanciato un allarme: anche altri Paesi potrebbero registrare un aumento dei casi di polmonite.

E di fatto la recentissima ondata della Mycoplasma pneumoniae ha riaperto il dibattito sulla resistenza agli antibiotici. Il batterio infatti appare davvero resistente ai farmaci usati finora. "Varie misure devono essere messe in atto per fermare tutto questo, altrimenti arriveremo a un punto in cui i bambini non avranno cure efficaci", ha avvertito Yin Tudong. Insomma con le dovute cautele bisogna stare vigili. E l'Oms ha già chiesto a Pechino informazioni su questo aumento di casi di polmonite. Le autorità cinesi parlano al momento di un malanno stagionale dovuto a una stagione rigida che sta colpendo soprattutto la Cine del nord. Ma casi sono stati rilevati anche nella capitale, Pechino.