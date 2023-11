Dublino, "mai visto nulla del genere": devastazione e saccheggi

24 novembre 2023 a

Dublino è stata messa a ferro e fuoco. Sarebbero stati circa 200 simpatizzanti dell'estrema destra nazionalista decisi a strumentalizzare in chiave anti-islamica e anti-immigrati l'accoltellamento dai contorni non ancora chiariti di tre bambini e di una insegnante dinanzi a una scuola della capitale irlandese a scatenare i pesanti scontri di ieri sera. "Una vergogna per l'Irlanda", ha detto il premier irlandese di centro-destra, Leo Varadkar, primo figlio di padre immigrato divenuto capo del governo della Repubblica, rivendicando l'inclusività del Paese. "Mai vista una violenza del genere", ha ammesso da parte sua il capo della polizia irlandese Drew Harris annunciando l'arresto di 34 persone. "Non potevamo prevedere una reazione così".

Una reazione che ha fatto svegliare Dublino devastata e saccheggiata: tredici negozi sono stati gravemente danneggiati, undici veicoli della polizia, tre autobus e un tram sono stati distrutti. Harris ha collegato i disordini all'accoltellamento in cui sono rimasti feriti tre bambini e una donna e ha detto che la calma è stata ristabilita alle 21. Secondo lui non era possibile prevedere che la reazione all'attacco con coltello compiuto fuori da una scuola fosse di tale portata e che i rivoltosi erano "pieni di odio". Ci sarà una "revisione fondamentale delle tattiche di ordine pubblico", ha anticipato il capo della polizia preoccupato per una nuova giornata di violenza. Molti agenti infatti ieri sera sono rimasti feriti, uno in modo grave e la polizia si è scoperta drammaticamente impreparata in termini di risorse e tattiche ad affrontare disordini di questa portata e violenza. Harris ha difeso l'approccio "non conflittuale" dei suoi uomini e ha anticipato che "seguiranno molti altri arresti".

Gli scontri sono iniziati dopo che tre bambini piccoli erano rimasti feriti in un attacco fuori da una scuola a Parnell Square East, nel centro-nord di Dublino. Le voci sui social media sulla nazionalità dell'aggressore, che la polizia ha descritto solo come un uomo sulla cinquantina, hanno contribuito ad alimentare i disordini. La polizia in tenuta antisommossa ha pattugliato le strade mentre la folla li scherniva con canti e sparava fuochi d'artificio. Vicino al ponte O'Connell, sul fiume Liffey, le fiamme si sono alzate da un'auto e da un autobus, mentre la folla ha fatto irruzione nei negozi e saccheggiato una delle principali vie dello shopping della città. Alcuni manifestanti portavano cartelli con la scritta "Irish Lives Matter" e sventolavano bandiere irlandesi in un quartiere che ospita una grande comunità di immigrati. L'Irlanda sta affrontando una crisi immobiliare cronica con una diffusa insoddisfazione che ha alimentato una reazione contro richiedenti asilo e rifugiati, e figure di estrema destra hanno alimentato sentimenti anti-immigrazione durante manifestazioni e con campagne sui social. Il ministro della Giustizia Helen McEntee ha detto che le scene nel centro della città, compresi gli attacchi alla polizia, "non possono e non saranno tollerate. Un elemento criminale e manipolatore non deve poter usare una tragedia spaventosa per provocare il caos", ha detto, invitando alla calma.