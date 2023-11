Finlandia, schiaffo alla Russia: "Chiuso anche l'ultimo valico"

28 novembre 2023 a

a

a

La Finlandia chiude il valico con la Russia. Le autorità hanno deciso di bloccare l'intero confine con Mosca, aperto per i rifugiati e i richiedenti asilo che vogliono entrare nel Paese. La frontiera resterà dunque aperta solo per la spedizione delle merci. Quella finlandese non è una novità. Helsinki ha già chiuso sette valichi di frontiera su otto, dopo che centinaia di rifugiati sono arrivati nelle ultime settimane, in quella che le autorità ritengono sia un'azione controllata da parte del Cremlino. La frontiera resterà così chiusa fino al 13 dicembre. I richiedenti asilo potranno solo recarsi nei porti e negli aeroporti della Finlandia.

Libero aveva già mostrato le immagini che confermavano i sospetti del governo finlandese: i migranti arrivavano all’altezza dei valichi in auto messe a disposizione dalle autorità russe, le quali, così facendo, favoriscono deliberatamente l’aumento dei flussi illegali. Da qui l'annuncio di Petteri Orpo, attuale ministro capo della Finlandia: "Il governo ha deciso oggi di chiudere tutti i valichi di frontiera sul confine orientale".

Immediata la reazione di Mosca, che ha reso pubblico il costo di tale decisione. Per il presidente della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo), Vjacheslav Volodin, la decisione di Helsinki potrebbe costare alla Finlandia circa 3 miliardi di euro: "Le autorità finlandesi hanno chiuso tutti i valichi di frontiera al confine con la Russia, tranne quello più settentrionale (...) Abbassando la cortina di ferro in Oriente, la leadership finlandese punisce soprattutto i suoi cittadini, privando il Paese dell’opportunità di svilupparsi". Ecco allora il "suggerimento" alla Finlandia che, a suo dire, dovrebbe affrontare diversi problemi, tra cui "un grave aumento delle spese militari a causa dell'adesione mal concepita e frettolosa alla Nato", nonché "le conseguenze derivanti dalle sanzioni illegali antirusse, che gli Stati europei non sono ancora stati in grado di gestire".