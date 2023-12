Zelensky, la moglie Olena: "Deve cambiare vita, ora basta"

02 dicembre 2023 a

No, niente suggerisce che la guerra in Ucraina possa finire: l'invasione della Russia di Vladimir Putin, giorno dopo giorno, prosegue. E la fine del conflitto appare sempre più lontana, ora che parte della attenzioni si sono spostate sul Medio Oriente, con la guerra tra Israele ed Hamas.

Ed in questo contesto, ecco trapelare alcune pesanti indiscrezioni su Olena Zlenska, moglie del premier ucraino Volodymyr Zelensky. Indiscrezioni rilanciate prima da Ukrainska Pravda e poi confermate dalla diretta interessata in un podcast proposto dall'Economist: Olena non vuole che Volodymyr si ricandidi a premier in Ucraina.

"Non voglio che sia presidente per il prossimo mandato o per i prossimi due mandati", è andata dritta al punto la Zelenska, secondo cui il marito, ora, dovrebbe pensare a qualcosa di nuovo per la sua vista. Nel podcast dell'Economist le è stato poi chiesto come vede il suo futuro al termine della guerra, il suo così come quello della sua famiglia: "La nostra famiglia sarà di nuovo insieme. Vivremo insieme, con mio marito e i miei figli. Sempre. Prendiamoci una vacanza e andiamo da qualche parte, non so nemmeno dove, ma stiamo insieme, tutti e quattro. E questa vacanza sarà lunga, un mese intero. Dopodiché penseremo a cosa fare dopo, io e lui", ha concluso Olena Zelenska nel suo toccante intervento.