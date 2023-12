Francia, terrorismo e morti: c'è una regia dietro il jihad

04 dicembre 2023 a

Un altro morto in Francia, a Parigi: lo Stato Islamico rivendica l'accoltellamento vicino alle Torre Eiffel. Il punto è che c'è una regia dietro il jihad in Francia. Emergono infatti i legami del terrorista con gli assassini di preti e professori, ovvero con i responsabili dei precedenti omicidi che hanno scosso la Francia dopo l'inizio del conflitto in Medio Oriente tra Israele e Hamas. Ma ora, le autorità transalpine sostengono che il killer della Torre Eiffel fosse malato di mente. Perché?

