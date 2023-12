Sciences Po, altro scandalo: arrestato per violenza domestica il direttore, ex compagno di Macron

05 dicembre 2023 a

In totale sono stati una cinquantina gli studenti della prestigiosa scuola di scienze politiche di Parigi, la Sciences Po, che hanno bloccato l'accesso all'edificio. La richiesta? Le dimissioni del direttore. Mathias Vicherat ex compagno di classe di Macron, è stato fermato e trattenuto in custodia cautelare una notte perché accusato di violenze coniugali ai danni della propria compagna. "Chiediamo la sospensione immediata di Vicherat e le sue dimissioni per motivi di esemplarità", ha detto senza girarci troppo intorno Ines Fontenelle, vicepresidente studentesca del consiglio dell'Istituto (Unione degli studenti) e membro del consiglio di amministrazione della Fondazione nazionale di scienze politiche (Fnsp).

Secondo la procura, sono stati entrambi i coniugi a rivolgersi a un commissariato di polizia, accusandosi a vicenda di "violenze coniugali e domestiche". Motivo per cui i due sono stati trattenuti nella notte prima di tornare in libertà. Vicherat, 45 anni e da due direttore della scuola che forma i vertici dello Stato. La compagna è la regista e attrice Anissa Bonnefont di 39 anni. L'uomo ha accusato Bonnefont di averlo schiaffeggiato, spinto e fatto cadere a terra, mentre lei ha denunciato un episodio di violenza risalente a sei settimane prima, quando il suo compagno le avrebbe rotto il polso, ma per il quale non aveva sporto denuncia. Le indagini proseguono e per ora "l'unità medico-giudiziaria non ha riscontrato per nessuno dei due una totale inabilità al lavoro e nessuno dei due ha voluto sporgere denuncia in questa fase".

Eppure per Sciences Po non è il primo scandalo. Vicherat è arrivato nell'ateneo all'indomani di un altro caso di cronaca, quello durante il mandato del suo predecessore: l'allora direttore Frederic Mion rimase coinvolto nel caso di Olivier Duhamel, politologo francese ed ex europarlamentare accusato di abusi e incesto ai danni della figlia acquisita, Camille Kouchner.