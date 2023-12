Israele, la pace è una formula vuota finché regna l'odio

Roberto Formigoni 11 dicembre 2023 a

Ragioniamo: tra israeliani e palestinesi una pace è possibile? La pace, non una tregua che sia di quattro odi otto giorni, odi sei mesi, di un anno? Quella tregua che conviene ai calcoli di ciascuna delle parti per rafforzarsi o perché la pressione degli amici potenti, USA, Iran, emiri del petrolio, è troppo forte per dire no? Dopo il 7 ottobre, o dopo che Israele avrà cancellato Hamas (se ci riuscirà), è possibile che accada quello che non è mai stato possibile nei precedenti 75 anni, che sono stati un susseguirsi di guerre e di tregue? Oppure siamo di fronte a un conflitto che non contempla soluzioni? Diciamolo, il tempo trascorso spaventa, palestinesi ed ebrei hanno iniziato a uccidersi nel 1948, quando ancora l’Onu non aveva deciso la partizione delle terre ma si era solo cominciato a parlarne. E non hanno mai smesso, se non appunto per delle tregue. Non esistevano ancora l’Olp e le invettive di Arafat, i palestinesi, sudditi del re di Transgiordania, obbedivano alle predicazioni di Jamal Husseini, il grande amico e alleato di Hitler.



E sparavano sugli ebrei. E gli ebrei rispondevano sparando. A Tel Aviv c’era la generazione dei fondatori, costretti dalla dura realtà a riporre nel cassetto il sogno di una redenzione attraverso il lavoro. Dopo 75 anni il bilancio è desolante. Sì, alcuni Stati arabi, per convenienza, hanno accettato rapporti pacifici con Israele. Ma per palestinesi e israeliani nulla è cambiato, d’altra parte ciascuno ritiene propria la terra che gli altri rivendicano. E la crudele sintesi rimane: terrorismo e contro-terrorismo.

Per la pace manca tutto: mancano idee, ipotesi, programmi. Nulla di ciò che viene proposto in sede diplomatica ha la minima possibilità pratica di realizzarsi. La formula a cui tutti i pacificatori si aggrappano “due popoli e due Stati” è splendida, ma per realizzarla occorrerebbe svuotare la Cisgiordania da centinaia di migliaia di coloni ebrei messi lì proprio per renderla impossibile. Quale governo eliminerà lo “Stato dei coloni”? O chi convincerà Hamas, o il gruppo terroristico che ne prenderà il posto se Hamas sarà annientata, a desistere dal primo obiettivo che tutti i terroristi hanno, che non è trovare una soluzione per i palestinesi, ma cancellare Israele? Ogni epoca ha le sue parole, e la parola della nostra epoca pare essere una sola: odio. Da un capo del mondo all’altro, da una guerra all’altra, Ucraina, Palestina, Siria, Afghanistan.. l’odio insiste, si intreccia alla vita di popoli interi. Chi può vincere l’odio? Lo sappiamo, un solo sentimento è più forte dell’odio. Sorgeranno generazioni capaci di amare invece che odiare? Non è utopia, pensateci, è la sola speranza.