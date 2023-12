Hostess imbocca un bimbo in aereo: scoppia il caso, video virale

gentilezza?

11 dicembre 2023 a

a

a

Polemica sul volo della Singapore Airlines. Durante la tratta Los Angeles-Tokyo una hostess ha imboccato il figlio di un passeggero che viaggiava in business class. A riprendere la scena lo stesso papà del piccolo che ha condiviso le immagini sui social. Immediate le critiche. E non solo a Michael Rutherford, imprenditore di Las Vegas. Sotto il post l'uomo scrive: "Cosa faresti se succedesse a te? Stiamo facendo il miglior volo di sempre e questo lo ha reso ancora più perfetto".

"Gli assistenti di volo non sono babysitter", c'è però chi replica. E ancora: "Gli assistenti sono lì per la sicurezza dei passeggeri". Altri utenti, invece, credono che l'atto altruista della donna dipenda solo dal fatto che il bimbo di cinque anni sia figlio di un imprenditore del Nevada (Usa) che viaggia in prima classe. "E se si fosse trattato di un passeggero in classe turistica?", si domandano in diversi.

Aereo, 38enne si lancia dal portellone di emergenza: panico a bordo | Guarda

In tanti hanno comunque criticato il comportamento poco paterno del papà, mentre la compagnia aerea si definisce "rincuorata nel vedere il servizio cordiale del personale di cabina nei confronti di Michael e della sua famiglia". Insomma, la hostess a detta della Singapore Airlines è stata solo gentile.