Zelensky bacchetta gli Usa: "Per Putin sogni che si avverano"

Frecciata di Volodymyr Zelensky agli Stati Uniti. Per il presidente ucraino Kiev conta sugli Usa e i ritardi negli aiuti militari sono "sogni che si avverano" per il leader russo Vladimir Putin. "Putin deve perdere", ha ribadito durante un discorso alla National Defense University di Washington. Poi, al presidente Joe Biden e al Congresso "dirò quali risultati possiamo raggiungere l'anno prossimo a partire dai risultati ottenuti quest'anno". Oggi ho "la stessa fiducia che avevo il 24 febbraio del 2022".

Aggiornando i presenti, Zelensky cita i numeri: "Abbiamo riconquistato il 50% dei territori catturati dalla Russia all'inizio della guerra. L'Ucraina ha vinto nel Mar Nero" e "la flotta russa è parzialmente distrutta". Una battaglia che non intende cessare, quella da parte di Kiev in difesa di Mosca: "Putin deve essere sconfitto".

Dello stesso parere il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin. A nome degli americani, Austin ha ribadito: "Siamo determinati a impedire altre aggressioni della Russia, anche contro nostri alleati della Nato". E ancora: "Siamo determinati a mostrare al mondo che l'America non si tirerà indietro nella difesa della libertà". Se l'aggressione della Russia all'Ucraina non sarà fermata, questo sarà "un invito per altre aggressioni e bagni di sangue". Per lui "la battaglia per la libertà è una delle grandi cause del nostro tempo". Infine, rivolto direttamente al presidente ucraino, Austin ha detto "lei è la prova vivente di come la leadership di una persona possa ispirare il mondo libero e cambiare il corso della storia".