Scontrino da 153 euro: "Pagate o vi denuncio", la foto virale sui social

La stagione estiva si avvicina ed ecco che inizia il gran ballo degli scontrini. Si esce di più, ci si gusta uno spritz ai tavolini all'aperto e di fatto qualcuno prova a fare il furbo. E così i gestori dei locali stufi di dover rincorrere chi non paga, sempre più cominciano a pubblicare sui social i conti non saldati con l'invito ad aprire il portafoglio e a dare quanto dovuto. Questa volta la vicenda si consuma a Bari. Siamo sul lungomare del capoluogo pugliese, al bar Riviera.

Due avventori si accomodano e consumano un bell'aperitivo sotto il sole: un'insalata di mare, due bottiglie di vino, un cocktail di gamberi, alcuni contorni, due dolci. Il conto rispetta perfettamente quanto ordinato, soprattutto per la varietà e la quantità delle portate: 153 euro.

Ma dopo l'abbuffata ecco che scatta la fuga: il conto non viene pagato. Immediata la reazione dei titolari del bar che sui social hanno pubblicato lo scontrino con l'invito alla coppia di pagare: "Ho deciso di divulgare l’episodio - spiega Vito Carlone a La Repubblica - per far capire a queste persone che devono avere il coraggio di venire a saldare il conto. Hanno avuto la furbizia e la scaltrezza di mangiare e bere a nostre spese". Un episodio già visto, ma questa volta il titolare a quanto pare è disposto ad andare fino in fondo.