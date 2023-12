Javier Milei, il dito medio della Kirchner: clamoroso al giuramento

11 dicembre 2023 a

"La sfida che ci attende è titanica" ma "la vera forza di un popolo si misura nel modo in cui affronta le sfide quando si presentano". Con queste parole in neo eletto presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha cominciato il suo intervento dal palco allestito davanti al Congresso in occasione della cerimonia di insediamento. "La sfida è enorme ma la affronteremo con convinzione, lavoreremo instancabilmente e raggiungeremo la nostra meta", ha detto ancora.

"Non è un caso che questa inaugurazione avvenga durante la festa di Hanukkah, la festa della luce, poiché celebra l’essenza stessa della libertà, la guerra dei Maccabei, è il simbolo del trionfo dei deboli sui potenti, dei pochi sui molti, della luce sulle tenebre, della verità sulla menzogna. Preferisco dire loro una verità scomoda piuttosto che una comoda bugia", ha sottolineato Milei.

Il quale, dopo il discorso, con sua sorella Jaarina, è salito sulla decappottabile per andare alla Casa Rosada, sede della presidenza dell'Argentina che si affaccia sulla storica Plaza de Mayo a Buenos Aires. Nel corso del tragitto si è fermato per salutare la folla. Alla Casa Rosada Milei ha poi incontrato le delegazioni straniere presenti all’insediamento. Per l’Italia era presente il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Ma c'erano anche, tra gli altri, il re di Spagna Felipe VI, Viktor Orbán, Volodymyr Zelensky e l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro.

L’ex presidente dell’Argentina Cristina Kirchner ha poi scatenato le polemiche per un gestaccio. Entrando al Congresso per la cerimonia di insediamento, l’ex vicepresidente, ha fatto il dito medio a un sostenitore del nuovo presidente che le aveva dato della "chorra", ovvero della ladra. L’ex vicepresidente, vestita di rosso, stava salutando i presenti quando all’improvviso ha sentito qualcuno gridarle qualcosa che non le piaceva e senza voltarsi ha risposto con quel gesto, che è stato ripreso dalle telecamere.