Biden parole esplosive su Netanyahu: "Deve cambiare il suo governo"

Il governo israeliano "non vuole una soluzione a due Stati" del conflitto con i palestinesi. Lo ha detto chiaro e tondo il presidente americano Joe Biden durante ricevimento di raccolta fondi a Washington. E ancora, prendendo di mira l'esecutivo di Israele: "Questo è il governo più conservatore nella storia di Israele". Motivo per cui "sta iniziando a perdere il sostegno" internazionale. Non manca poi il riferimento al premier Netanyahu che "deve rafforzare e cambiare" il governo per trovare una soluzione a lungo termine al conflitto israelo-palestinese.

Insomma, tra Usa e Israele non mancano le divergenze. Lo stesso Biden ha ricordato un aneddoto sull'omologo. Tempo fa il capo della Casa Bianca ha fatto un'iscrizione su una vecchia fotografia che li ritraeva insieme in passato."Ho scritto sopra: 'Bibi, ti voglio bene ma non sono d'accordo con niente di ciò che hai da dire'", ha raccontato. "Oggi è più o meno la stessa cosa", Poco prima, in un video pubblicato sull'account X del governo, Netanyahu ha ribadito che non consentirà all'Autorità nazionale palestinese (Anp) di assumere il controllo della Striscia di Gaza alla fine del conflitto in corso, riconoscendo su questo di essere in disaccordo con gli Stati Uniti. "Apprezzo molto il sostegno americano nella distruzione di Hamas e nel ritorno dei nostri ostaggi. Dopo un intenso dialogo con il presidente Biden e la sua squadra, abbiamo ricevuto il pieno sostegno per l'incursione di terra e il blocco della pressione internazionale per fermare la guerra", ha rimarcato prima di ammettere che "c'è disaccordo riguardo al 'dopo Hamas'".

Da qui il chiarimento sulla sua posizione: "Non permetterò a Israele di ripetere l'errore di Oslo. Dopo il grande sacrificio dei nostri civili e dei nostri soldati, non permetterò l'ingresso a Gaza a quanti educano al terrorismo, sostengono il terrorismo e finanziano il terrorismo. Gaza non sarà né Hamastan né Fatahstan".