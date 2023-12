Letizia Ortis, "chi c'è dietro alle corna di Felipe": la Spagna trema

14 dicembre 2023 a

Secondo il Times dietro alle voci del tradimento di Letizia Ortis che avrebbe avuto una relazione alle spalle di Re Felipe di Spagna, potrebbe esserci lo zampino di Juan Carlos. A quanto pare, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, sarebbe possibile il coinvolgimento dell'ex cerchia del re Juan Carlos, che si trova in esilio ad Abu Dhabi, nella diffusione delle voci sulla relazione clandestina. L'editorialista di El Mundo, Federico Jiménez Losantos, il quale ha affermato che i sostenitori del re emerito "sono i responsabili dell'emergere delle informazioni relative a una presunta relazione tra Letizia e Jaime del Burgo", sarebbe in possesso di notizie scottanti. "È l'ennesima campagna orchestrata contro Felipe", ha detto Losantos citato dal Times, aggiungendo: "Sono gli ambienti di Juan Carlos che la stanno fomentando".

Jaime del Burgo, che è stato sposato con Telma Ortiz, sorella della regina, fino al 2016, ha dichiarato qualche giorno di aver avuto una relazione con Letizia, sia prima che lei conoscesse Felipe sia dopo il matrimonio con il sovrano. Una vera e propria bomba mediatica che ha travolto i palazzi reali di Spagna. Il Re finora è rimasto in silenzio, ma di certo le indiscrezioni che impazzano sui settimanali di gossip stanno creando non pochi problemi a Re Felipe. Una situazione davvero imbarazzante, a rivelare il tardimento è stato il suo ex congnato e dunque un membro della famiglia. Se le voci fossero confermate, sarebbe una spinosa questione da risolvere per la coppia reale. E visti i precedenti di Carlo e Diana nulla può essere escluso.