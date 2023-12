Praga, l'assalitore è il 24enne David Kozak: "Si è ispirato ad altre sparatorie"

21 dicembre 2023 a

Si chiamerebbe David Kozak, l'attentatore dell'università di Praga. Il giovane, uno studente 24enne, avrebbe annunciato su un canale Telegram creato pochi giorni prima della sparatoria che era stufo della vita, che tutti lo odiavano e che lui odiava tutti. A riferirlo sono i media locali. Il 24enne - studente della stessa facoltà attaccata - avrebbe chiaramente indicato di voler effettuare una sparatoria di massa ispirandosi ad Alina Afanaskina, una ragazza di 14 anni che ha ucciso una persona in una scuola in Russia il 7 dicembre 2023. "Non ha ucciso abbastanza persone, cercherò di risolvere la cosa", avrebbe scritto Kozak. E infatti secondo il capo della polizia ceca, Martin Vondrasek Kozaz si è ispirato a sparatorie simili avvenute all’estero.

Nell'attentato l'assalitore avrebbe ucciso almeno 15 persone e poi si sarebbe suicidato. Intanto un dettaglio inquietante si aggiunge alla già sconcertante situazione. La polizia della Boemia centrale sta infatti indagando sulla morte violenta avvenuta oggi di un uomo a Hostoun, vicino Kladno, che sarebbe il padre del ragazzo, e l'avrebbe messa in connessione con la strage di Praga. La polizia sta cercando un uomo più giovane in relazione alla morte. "In relazione a questa azione abbiamo annunciato la ricerca di un uomo nato nel 1999", ha detto Michaela Richterovà, portavoce della polizia della Boemia centrale.

L'attacco alla facoltà di Lettere dell'Università Charles di Praga è la sparatoria col bilancio più grave dall'indipendenza della Repubblica ceca 30 anni fa. L'attacco con armi da fuoco più recente è avvenuto nel dicembre 2019 in un ospedale di Ostrava, quando un uomo ha aperto il fuoco nella sala d'attesa di una clinica traumatologica e ha ucciso quattro uomini e due donne, prima di puntare la pistola contro se stesso.