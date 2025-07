Wimbledon, cala il gelo in campo: cosa urlano a Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz continua la sua corsa a Wimbledon e approda in semifinale, dopo aver battuto con solidità Cameron Norrie. Il prossimo ostacolo sarà Taylor Fritz, ma prima di pensare alla sfida con l’americano, il numero due del mondo ha deciso di concedersi un po’ di meritato relax.

Durante l’intervista post-partita, o spagnolo ha mostrato ancora una volta il suo lato più umano e divertente, quando un tifoso dagli spalti ha urlato a sorpresa: “Ibiza!”, scatenando l’ilarità del pubblico e dello stesso Carlos.

Il riferimento, neanche troppo velato, era alle sue celebri e discusse “fughe” lampo sull’isola per ricaricare le energie: “Non c’è tempo, non c’è tempo!”, ha risposto ridendo il campione spagnolo. “Cercherò solo di godermi un po’ il tempo con il mio team e la mia famiglia, visto che molti sono qui a Londra — ha detto — Forse riuscirò anche a fare un salto sul Centre Court da spettatore. Ma di sicuro giocherò un po’ a golf, giusto per staccare la mente. Le cose stanno funzionando, devo solo continuare così”.

E proprio parlando di golf, potrebbe presto nascere una sfida inedita tra Alcaraz e un avversario molto particolare: Tom Holland, star di Hollywood e protagonista di Spider-Man. L’attore ha salutato Carlos dopo il match, scambiando qualche parola con lui. “Ho visto dei video in cui gioca, non è male — ha commentato lo spagnolo — Potrebbe anche battermi! Ma mi piacerebbe affrontarlo sul campo da golf, sarebbe un onore. Se troviamo il momento giusto, lo facciamo”. Con il sorriso sulle labbra ma la concentrazione sempre altissima, Alcaraz si prepara all’ultimo sprint. A Wimbledon sogna il tris, dopo gli ultimi due successi, e la strada per la finale sembra piuttosto spianata.