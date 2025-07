Jannik Sinner, Italia in ansia: come si è presentato in campo

E venne il giorno dei quarti di finale a Wimbledon. In campo Jannik Sinner contro Ben Shelton. Riflettori puntati sul numero 1 al mondo dopo il fortunoso passaggio agli ottavi di finale, vinti per l'abbandono di Grigor Dimitrov quando il bulgaro conduceva per due set a zero. Una partita, però, contraddistinta anche dall'infortunio al gomito di Sinner, infortunio che ha tenuto l'Italia col fiato sospeso: il timore era il ritiro del ragazzo di San Candido.

E invece no, eccolo in campo. Anche se quel gomito fa male. Nel warm-up della mattina, Jannik si era allenato col giovane Jacopo Vasamì (mancino come Shelton) e indossava una vistosa fasciatura al braccio destro, per via del problema al gomito accusato nell'ultima partita contro Dimitrov. E la stessa fasciatura lo ha accompagnato sul centrale di Wimbledon nel match contro Shelton: già, quel gomito è un problema.

Jannik Sinner

La partita è stata subito uno show, tiratissima, un tennis sublime. Sei i precedenti tra Sinner e Shelton, con il bilancio nettamente favorevole all'altoatesino, che dopo aver perso il primo confronto in assoluto - era il 2023 e si giocava a Shanghai - si è imposto negli altri cinque incroci, l'ultimo nel 2025 agli in semifinale agli Australian Open che Jannik avrebbe vinto, terzo titolo Slam in carriera.