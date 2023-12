Hezbollah contro l'Italia: "Fa parte della coalizione del male"

28 dicembre 2023 a

"L'Italia fa parte della coalizione del male": un'accusa forte quella che arriva da Hezbollah. Per "coalizione del male" si intende l'alleanza marittima occidentale guidata dagli Stati Uniti, "creata per proteggere gli interessi di Israele nel Mar Rosso" e i traffici internazionali tra Mediterraneo e Oceano Indiano. Tra i Paesi membri di questa presunta coalizione è stato citato anche il nostro. "È necessario fare fronte comune contro la coalizione del male rappresentata da America, Israele, Francia, Gran Bretagna, Italia e Germania con la coalizione del bene delle forze della resistenza anti-israeliana in Palestina, Libano, Iran, Yemen e Iraq", ha detto il numero due del partito armato filo-iraniano, lo shaykh Naim Qassem, a una folla di seguaci in Libano.

Intanto l'esercito israeliano ha fatto sapere di aver effettuato diversi attacchi su Ayta ash Shab e Ramyeh, nel sud del Libano, in risposta agli attacchi di Hezbollah sul nord di Israele. L'Idf - come riportato da The Times of Israel - afferma che gli attacchi effettuati da aerei da combattimento, carri armati e artiglieria hanno preso di mira delle strutture di Hezbollah utilizzate per effettuare attacchi contro Israele. Un altro complesso militare, inoltre, è stato colpito da aerei da combattimento in risposta agli attacchi di oggi. Sarebbero circa 50 i razzi e i missili, oltre a due droni, lanciati in queste ore contro Israele.