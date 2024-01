Giappone, collisione tra due aerei: inferno di fuoco sulla pista

02 gennaio 2024 a

Drammatico incidente aereo allo scalo Haneda di Tokyo dove due velivoli sono entrati in collisione. I 359 passeggeri dell’aereo di linea della Japan Airlines (Jal) sono tutti salvi secondo quanto riferiscono i media giapponesi: tutti i passeggeri del velivolo, inclusi otto bambini, sono stati evacuati prima che l’aereo fosse completamente avvolto dalle fiamme e si spezzasse in due.

Secondo le informazioni sinora fornite dai media locali, l’incidente è stato provocato dalla collisione tra l’aereo di linea e un velivolo militare, che si è verificata attorno alle 17:47 (le 9:47 in Italia). L’aereo della Jal, proveniente dall’aeroporto New Chitose dell’Hokkaido, nel nord del Giappone, aveva appena toccato terra quando si è scontrato con un secondo velivolo, un aeroplano della Guardia costiera giapponese a sua volta in fase di rullaggio. La collisione ha innescato una violenta esplosione. Il velivolo di linea ha arrestato la sua corsa lasciando sulla pista una scia di fiamme.

A bordo del velivolo della Guardia Costiera c’erano cinque persone che al momento sono considerate disperse.

Sono stati sospesi tutti i voli in partenza e in arrivo all’aeroporto di Haneda a Tokyo, uno degli scali più trafficati del Giappone.