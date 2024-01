Svezia, il ministro della Difesa: "È possibile una guerra con la Russia"

09 gennaio 2024 a

Il Ministro della Difesa Civile svedese Carl Oskar Bohlin ha avvertito della possibilità di una guerra fra il suo Paese e la Russia. Bohlin, durante la consueta Conferenza Nazionale sulla Difesa e la Partecipazione Popolare tenutasi nella base militare di Salen, ha sottolineato la necessità di prendere sul serio la minaccia che può rappresentare Vladimir Putin, affermando: «Anche in Svezia potrebbe scoppiare una guerra e la nostra gente deve essere pronta per affrontarla.

A seguito dell’attacco della Russia all’Ucraina, la situazione della sicurezza in Europa, già precaria, è peggiorata ulteriormente l’anno scorso. Il rapido riarmo della Russia deve essere preso molto seriamente. Da circa 210 anni, la pace è stata una compagna gradita per il popolo svedese.

Tuttavia, questa situazione è cambiata oggie la situazione della sicurezza si è deteriorata». Come responsabile Ministro, spiega Bohlin, «devo comunicare questa realtà al popolo svedese». Bohlin ha poi affermato che il governo svedese sta cercando di aumentare la consapevolezza fra i cittadina sulla possibilità di entrare in guerra al fine di potenziare le capacità di difesa, prendendo come esempio la resistenza dell’Ucraina contro la Russia.