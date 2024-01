Caso Epestein, l'accusatrice: "Video del pedofilo Epstein con Donald"

09 gennaio 2024 a

La campagna elettorale si fa incandescente e spuntano presunti video sessuali di Trump. L’ex magnate statunitense Jeffrey Epstein - condannato per aver fornito ragazze minorenni a uomini politici e miliardari e morto suicida in carcere nel 2019 - avrebbe registrato dei filmati a sfondo sessuale con protagonisti il futuro 45° presidente oltre al principe Andrea, Bill Clinton e Richard Branson.



È quanto emerge nei documenti giudiziari resi pubblici da un tribunale statunitense e citati dall’emittente britannica «Sky News», secondo cui, in base a quanto riferito da una delle vittime di Epstein, Sarah Ransome, il duca di York, l’ex presidente degli Stati Uniti e il fondatore del gruppo Virgin sarebbero stati filmati «Quando la mia amica ha avuto rapporti sessuali con Clinton, il principe Andrea e Richard Branson, sono stati filmati video in ogni occasione da Jeffrey (Epstein). Grazie a Dio è riuscita a procurarsi alcuni filmati che identificano chiaramente i volti di Clinton, del principe Andrea e di Branson mentre avevano rapporti sessuali con lei», si legge nella testimonianza.

Spunta il nome di Clinton tra i pedofili: l'America trema

«Personalmente posso confermare di aver visto con i miei occhi le prove di questi atti sessuali, che identificano chiaramente Bill Clinton, il principe Andrea e Richard Branson mentre intrattengono rapporti sessuali con la mia amica. Quando alla fine la mia amica ha avuto il coraggio di parlare apertamente ed è andata alla polizia per denunciare l’accaduto, non è stato fatto nulla e lei è stata del tutto umiliata dal dipartimento di polizia dove è andata a denunciare quello che era successo con Epstein, Clinton, Branson e il principe Andrea», ha aggiunto la testimone. La scorsa settimana la polizia britannica ha fatto sapere di non aver avviato alcuna indagine dopo che il duca di York, il principe Andrea, è risultato tra le numerose persone indicate come complici di Jeffrey Epstein. Tali documenti giudiziari rivelano decine di complici di Epstein, e dettagliano le accuse di abusi sessuali nei confronti dell’esponente della famiglia reale. In una dichiarazione ufficiale, la Polizia metropolitana britannica ha affermato: «Siamo a conoscenza della pubblicazione dei documenti giudiziari relativi a Jeffrey Epstein. Come con ogni questione, se ci fossero nuove informazioni rilevanti, le valuteremo. Non è stata avviata alcuna indagine».