Scontrino choc, la festa di compleanno finisce in dramma

Una cena di complenno finita in disgrazia. Colpa del conto finale, ma soprattutto dello scontrino non divisibile tra i vari ospiti. A raccontare la vicenda un ragazzo su TikTok, spiegando di aver partecipato alla festa in un ristorante pur senza conoscere benissimo la festeggiata, amica della sua fidanzata.

"Penso di averla incontrata solo una volta, tempo fa. Però sai cosa? Dato che mi era stato chiesto, ho deciso di andare, quindi le ho preso un regalo e vado", ha ammesso il giovane sottolineando di essersi così ritrovato al tavolo con altri 15 invitati, forse qualcuno in più. "Non avevo mai visto così tanta gente a una cena di compleanno, devo dire, ma lì per lì penso che non mi dispiace, è divertente".

"Un cocktail analcolico, grazie": quando arriva il conto scoppia l'inferno

Le brutte sorprese iniziano a intravedersi quando i commensali scorrono con lo sguardo il menù. "Comincio a notare che chiedono 2 o 3 antipasti, 3 o 4 drink, il miglior pezzo di carne sul menù e queste patate... col tartufo. Non capisco bene cosa ci sia che non va, ma ho questo senso di disagio", sono le parole del giovane in un video sui social. Finita la cena, l'invitato pensa di fregare tutti sul tempo: si alza per andare in bagno e va dritto alla cassa, per pagare la sua parte. Ma il cameriere lo brucia e arriva al tavolo per chiedere come gli ospiti intendano pagare. Ci sono solo due opzioni: conto unico o, al massimo, divisibile per due. Il problema è che si tratta di oltre 3.500 dollari.

"Non avevo intenzione di continuare a sedere in un ristorante e partecipare alla scena imbarazzante, avevo già pagato i miei 115 dollari", è lo sfogo del giovane, che imperterrito nella baraonda chiama una vettura Uber per andarsene, mentre nel ristorante c'è ancora la fidanzata, amica della "povera" festeggiata. La situazione però degenera, con gli altri commensali che lo attaccano: "Cosa stai facendo", "Dove vai", "Devi pagare". A "salvarlo", si fa per dire, il cameriere che rivela come abbia già pagato (con mancia) la sua quota poco meno di un'oretta prima.

Il giovane può dunque rincasare, venendo però rimbrottato dalla fidanzata: "Mi ha scritto che sono stato davvero maleducato per come mi sono comportato alla cena di compleanno, ma io non credo, non so bene di che tipo di educazione stia parlando. Le ho risposto dicendo che non mi importa". Salvati i soldi, insomma, ma forse perso la faccia.