Hamas: "Due dei tre ostaggi mostrati ieri sono morti", il video dell'orrore

Hamas ha pubblicato un nuovo video in cui si vedono i cadaveri di due uomini, probabilmente gli ostaggi israeliani Yossi Sharabi e Itai Svirsky. Il filmato mostra un terzo ostaggio, la giovane Noa Argamani, che afferma che i due sono stati uccisi "dai nostri attacchi dell’Idf", le Forze di difesa israeliane. Hamas aveva annunciato che avrebbe fatto sapere in serata «la sorte» dei 3 ostaggi, che già erano comparsi in un video pubblicato domenica sera in cui chiedevano al governo israeliano di riportarli a casa. amas aveva detto in precedenza di aver perso i contatti con alcuni ostaggi mentre le forze israeliane bombardavano Gaza, sottolineando che avrebbero potuto essere uccisi nei raid.

Nel video la giovane, rapita durante il Nova Festival il 7 ottobre scorso, racconta le circostanze che hanno portato alla morte degli altri due ostaggi, che al termine della clip vengono mostrati senza vita. Israele non ha finora confermato che i due uomini apparsi nell’orribile video siano effettivamente Sharabi e Svirsky. "Mi trovavo in un edificio che è stato bombardato da un attacco aereo delle Idf, un caccia F16. Sono stati lanciati tre razzi. Due sono esplosi ed il terzo no. Eravamo nell’edificio con i soldati di al-Qassam", ha detto Argamani nel video di Hamas. "Dopo che l’edificio in cui ci trovavamo fu colpito, siamo stati tutti sepolti sotto le macerie. I soldati di al-Qassam hanno salvato me ed Itai, ma purtroppo non siamo riusciti a salvare la vita di Yossi - ha aggiunto - Dopo molti giorni, Itai ed io siamo stati trasferiti in un altro posto. Mentre venivamo spostati, Itai è stato colpito da un attacco aereo delle Idf. Non è sopravvissuto".