Reazione a catena, il sospetto sui Metà e Metà: "Troppo facile, sono al di sotto del budget"

Oggi, sabato 4 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A inizio puntata il padrone di casa ha dato il bentornati ai ai Metà e Metà, il trio di campioni formato da Antonia, Maria Grazia e Francesco. A sfidarli ci sono i Fischietti, una squadra tutta al maschile composta da Alessio, Lorenzo e Giacomo. Loro vengono dalla provincia di Treviso. E hanno deciso di chiamarsi così per sono tutti arbitri e appassionati di sport.
Ma ancora una volta ad arrivare fino all'Ultima catena sono stati i Metà e Metà. I campioni sono arrivati alla manche finale con la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 26250 euro. Ma per riuscirci dovevano trovare una parola che quadrasse con "Centro" e "Superiore". Dopo un minuto di attenta riflessione, i campioni si sono buttati con "Istituto". Ed era proprio la parola esatta.
Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Se non c'è avaria negli autori, hanno indovinato", "Era troppo facile per crederci veramente", "All'opposto di un altro quiz Rai mi sa che qui sono molto al di sotto del budget medio per puntata, riguardo i premi", "Catena facilissima".