Reazione a catena, il sospetto sui Metà e Metà: "Troppo facile, sono al di sotto del budget"

Oggi, sabato 4 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A inizio puntata il padrone di casa ha dato il bentornati ai ai Metà e Metà, il trio di campioni formato da Antonia, Maria Grazia e Francesco. A sfidarli ci sono i Fischietti, una squadra tutta al maschile composta da Alessio, Lorenzo e Giacomo. Loro vengono dalla provincia di Treviso. E hanno deciso di chiamarsi così per sono tutti arbitri e appassionati di sport.

Ma ancora una volta ad arrivare fino all'Ultima catena sono stati i Metà e Metà. I campioni sono arrivati alla manche finale con la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 26250 euro. Ma per riuscirci dovevano trovare una parola che quadrasse con "Centro" e "Superiore". Dopo un minuto di attenta riflessione, i campioni si sono buttati con "Istituto". Ed era proprio la parola esatta.