Giorgia Meloni, record di consensi per premier e governo: ecco le cifre

Alla vigilia dei tre anni di mandato, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il governo mantengono un livello record di consensi, rispettivamente raccogliendo il 45,3% e il 45,1%. È quanto emerge dal rapporto Human Index - l'esclusivo indicatore di convergenza che unisce e sintetizza i dati delle ricerche demoscopiche e quelli del web e social listening - realizzato da Vis Factor in collaborazione con l'istituto sondaggistico EMG Different.

Nella comparazione della top five di gradimento dei leader l'unica posizione invariata è il primo posto Giorgia Meloni con il 43,9%. Tre anni fa trovavamo poi a seguire: Giuseppe Conte con il 38,1%, Silvio Berlusconi con il 35,7%, Enrico Letta con il 28,3% e Carlo Calenda con il 23,7%. Oggi abbiamo Antonio Tajani con il 32,3%, Giuseppe Conte con il 29,2%, Matteo Salvini con il 26,5% ed Elly Schlein con il 25,6%.