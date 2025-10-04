Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio annuncia Enzo Iacchetti: travolto dalle critiche

L'ex conduttore di Striscia alla Notizia era tornato alla ribalta dopo uno scontro accesissimo andato in scena su Rete Quattro a È sempre Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer. In quell'occasione Enzo Iacchetti aveva minacciato di aggressore il suo interlocutore soltanto perché non era d'accordo su quanto sosteneva riguardo a Israele e Hamas.

Fabio Fazio indossa l'elmetto e inaugura la nuova stagione di Che Tempo Che Fa con la solita narrazione tutta a senso unico. Oltre a Richard Gere, che ormai è da considerare un habitué del programma di intrattenimento televisivo sul Nove, il padrone di casa ha annunciato anche la presenza di Enzo Iacchetti . Tutto fa pensare che si parlerà a lungo di quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza. Naturalmente senza contraddittorio, come d'altronde pretende lo stesso Iacchetti.

Sui social, alla notizia di Iacchetti ospite da Fazio gli utenti si sono scatenati: "Ora avete capito il perché di quella sceneggiata da bar: 'Vengo giù e ti prendo a pugni'. La zecca deve presentare il suo nuovo libro. Che schifo", "Era ovvio! Sabato prossimo ci sarà Elisa?", "Puntuale come un orologio Svizzero. Il pretino Fazio invita il kompagno Iacchetti. Banale e scontato", "Stranamente alla ribalta ora che deve presentare il suo libro…pensa a volte il caso…", "Chiaramente senza contraddittorio perché lui è la verità vero?", "Mi sembra giusto, dopo che ha minacciato di picchiare il suo interlocutore, bisogna premiarlo con altra visibilità", "Ci è riuscito a tornare a farsi notare e dove poteva andare se non in un programma fazioso al massimo. Siete vergognosi", "Partite con i pallettoni!! Giuro che se domenica mi fa i capricci lo streaming mi metto a piangere!".