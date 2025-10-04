Flotilla, Gasparri smaschera i politici rientrati: "Comportamento codardo"

"Più tardi saremo al corteo". A dirlo Annalisa Corrado, Arturo Scotto e Benedetta Scuderi, tre dei parlamentari a bordo della Flotilla rientrati ieri in Italia, a chi gli chiedeva se nel pomeriggio si uniranno alla manifestazione per la Palestina in programma a Roma. Ma sul rientro lampo dei parlamentari della sinistra imbarcati sulla Flotilla si è scatenato un vero e proprio caso politico.

Ad andare all'attacco è il capogruppo di Forza Italia, Maurizio Gasparri: "Sono rimasto un po' sconcertato dal vedere i parlamentari della sinistra lasciare per primi Israele. La buona regola è che chi ha un ruolo rappresentativo attende che l'ultimo dei comuni mortali lasci un luogo difficile e poi se ne va", spiega il presidente dei senatori azzurri oggi a Firenze, a margine di un evento in vista delle elezioni regionali in Toscana, commentando il rientro in Italia dei 4 parlamentari che erano sulle navi della Global Sumud Flotilla.