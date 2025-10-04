Affari Tuoi, clamoroso: ecco perché la compagna di Luca non è in studio

Oggi, sabato 4 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Sardegna. Si chiama Efisio, viene da un piccolo paese in provincia di Cagliari e nella vita è un fruttivendolo.
Il concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia. Si chiama Luca, viene dalla provincia di Pordenone. Ma subito De Martino ha presentato la sua dolce metà. Che però non è in studio, ma è presente ad Affari Tuoi grazie a un monitor. Lei è in collegamento perché è incinta ed è al nono mese di gravidanza, quindi per precauzione è rimasta a casa. Insieme hanno giocato col pacco numero 8.
Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Se alla fine ha una vincita importante anche lui mi sa che ricoverano il dottore", "Per la prima volta l'accompagnatrice in smart working", "io me la sto guardando con l’ansia che debba partorire da un momento all’altro, lui corre via di corsa per raggiungerla e stefano rimane spiazzato aspettando notizie dall’ospedale", "Comunque la compagna poteva andare in studio magari si sedeva invece di stare in piedi oppure chiamavano un'altra persona"