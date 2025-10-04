Flotilla, Benedetta Scuderi si lamenta: "Mi hanno sequestrato la crema solare"

Benedetta Scuderi è tra i quattro parlamentari che a poche ore dal fermo di Israele della Flotilla, sono subito rientrati in Italia. "Mi aspettavo, ho sperato, che ci mettessero tutti insieme sugli aerei. Almeno le persone che avevano detto di non volere rimanere in Israele", ha esordito l'europarlamentare di Avs al Corriere della Sera una volta atterrata. "I soldati israeliani hanno cominciato a darci fogli da firmare - ha spiegato quanto accaduto e il motivo per cui alcuni attivisti sono ancora in carcere -. Tanti fogli. Uno di questi chiedeva se volessimo fermarci in Israele per il processo. Qualcuno ha detto sì".

E ancora, dicendosi arrabbiata: "Hanno fermato la nostra barca a cinquanta miglia dalla costa, in acque internazionali. Tecnicamente ci hanno rapito". Quanto alle parole di Giorgia Meloni, la premier "dovrebbe guardare a responsabilità di chi commette crimini e non di chi ne è vittima. Ripeto: Netanyahu ci ha rapiti in acque internazionali e Meloni come sempre non lo ha condannato, così come non condanna nessuno dei crimini di Netanyahu".

Per raggiungere il centro di smistamento - ha proseguito nel suo racconto -, i militari israeliani "mi hanno presa per le braccia e strattonata. Una volta dentro ci hanno perquisiti ancora una volta, hanno rovistato nelle nostre borse e buttato via medicine ed effetti personali. Oltre al cellulare, in cui avevo anche le carte, e che non ci hanno mai più restituito, a me hanno tolto le medicine, l'igienizzante e la protezione solare. L'hanno trattata come se fosse la conferma che la nostra era una gita di piacere. Kefyie, sciarpe, simboli della Palestina, sono stati tutti buttati a terra e sequestrati".