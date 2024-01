Kate Middleton ricoverata, la scelta di William: "Annullati tutti gli impegni"

18 gennaio 2024 a

In un attimo "i tre grandi" della famiglia reale sono fuori combattimento, scrive il Daily Mail a proposito dell'intervento all'addome subito dalla principessa Kate Middleton e della "manovra correttiva alla prostata" a cui si deve sottoporre Re Carlo III. Il terzo a sparire dalla scena pubblica è il principe William, che ha annullato tutti gli impegni ufficiali per stare accanto alla moglie.

L’erede al trono – scrive il Daily Mail – si prenderà un ‘congedo’ per un periodo non precisato, per prendersi cura di Kate e dei loro tre figli, che in questo momento dovranno fare a meno della mamma, ricoverata “dai 10 ai 14 giorni” alla London Clinic di Marylebone. Pause e cancellazioni che fanno crescere ancora di più la preoccupazione attorno allo stato di salute di Kate, che non presenzierà a eventi pubblici fino a dopo Pasqua. Perché c’erano eventi che prevedevano la sua partecipazione se l’intervento era programmato? E’ uno dei dubbi che accrescono i timori sul fatto che si tratti di qualcosa di molto serio.

Ma oltre a questo, i sudditi di Sua Maestà sono preoccupati anche dal fatto che sia Kate che Re Carlo, una volta tornati a casa, verranno curati dall'omeopata responsabile per la salute e il benessere della famiglia reale. Il dottor Michael Dixon, già ampiamente criticato per il suo sostegno alle cure alternative, si occuperà infatti del recupero dei reali una volta usciti dai rispettivi ospedali. Sarà lui a prendere il comando dell'équipe di medici e specialisti che seguiranno i reali durante la convalescenza.