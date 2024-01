Kate Middleton, bufera per il ricovero: "Quanto costa la clinica"

18 gennaio 2024 a

Una clinica a cinque stelle, quella in cui è ricoverata Kate Middleton. La principessa si trova alla London Clinic da martedì 16 gennaio dove ha subito un’operazione all’addome. Qui gli interventi chirurgici sono tutt'altro che economici e variano in base alla motivazione: si possono pagare addirittura 2.185 sterline per un tunnel carpale oppure 3.350 sterline per un’ernia, per il trattamento delle vene varicose invece occorrono 2.730 sterline.

Ovviamente, a questo prezzo, la struttura offre altri servizi per la salute, dagli esami clinici e test alla fisioterapia, oltre alla degenza e alla sorveglianza 24 ore su 24 dei pazienti tramite medici specialisti e personale ospedaliero.

E ancora, i pazienti possono rivolgersi al proprio concierge privato per qualsiasi richiesta e il loro pluripremiato capo chef può preparare piatti per soddisfare tutti i gusti con dolci artigianali dello chef Paul Rhodes e sarnies della Soho Sandwich Company. Stando alle indiscrezioni, ogni stanza è dotata di un lussuoso bagno privato ricco di soffici asciugamani. La principessa potrà dunque godere di tutti i comfort possibili. "Prepariamo tutti i nostri piatti con prodotti freschi e, ove possibile, acquistiamo i nostri ingredienti localmente e acquistiamo il nostro pesce in modo sostenibile", è quanto riportato sul sito web della clinica.

Intanto, proprio per i costi del ricovero di Kate, in Gran Bretagna è scoppiata una violenta polemica. Il Dr Mike, già sostenitore dello sciopero del personale sanitario britannico, ha tuonato su X: "Kate rimarrà in ospedale fino a 14 giorni dopo l’intervento chirurgico. Nel frattempo nel servizio sanitario nazionale vieni operato e vieni rimandato a casa 1-2 giorni dopo".