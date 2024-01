Ryanair, rissa sul volo per le Canarie: volo dirottato in Portogallo

19 gennaio 2024 a

a

a

Per una rissa a bordo di un aereo della Ryanair il pilota è stato costretto a dirottare l'aereo e atterrare e un passeggero è stato arrestato. Secondo quanto riporta il Sun' il velivolo, partito dal Regno Unito e diretto alle Canarie, ha dovuto far tappa nell'aeroporto di Algarve in Portogallo tra lo sgomento dei passeggeri.

Sembra che i sette coinvolti nella lite fossero tutti britannici. Per ora la compagnia aerea non ha voluto commentare l'accaduto.

"Oh mio Dio!": il Boeing 747-8 si trasforma in un palla di fuoco in cielo, il video-choc | Guarda

Secondo le prime ricostruzioni, sul volo Ryanair diretto da Londra alle Canarie sette persone si sarebbero infatti rese protagoniste di una lite talmente violenta da spingere il pilota a decidere di cambiare rotta e atterrare all'aeroporto di Faro, nella regione portoghese dell'Algarve. Fonti della polizia portoghese hanno riferito che una persona è finita in manette.

Aereo si schianta in autostrada e travolge le auto: inferno di fuoco, video-choc

Tragedia sfiorata invece su un Boeing 747-8 della Atlas Air. L'aereo, decollato dall’aeroporto internazionale di Miami giovedì sera alle 22:30 locali, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza. La motivazione? Un grave problema tecnico. Nel video ripreso da alcuni testimoni a terra, si vede il velivolo letteralmente in fiamme mentre sorvola la città della Florida. Fortunatamente il pilota è riuscito a mantenere il controllo e ad atterrare. Non ci sono stati feriti.