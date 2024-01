Kate Middleton, l'ex braccio destro della Regina: "Intervento serio"

22 gennaio 2024 a

Dopo aver saputo degli interventi chirurgici di Re Carlo e di Kate Middleton, il principe Harry e Meghan Markle hanno chiamato il re e la principessa del Galles per augurare loro pronta guarigione.

Un gesto di riavvicinamento che non è passato inosservato ai sudditi e alla stampa britannica. Secondo la fonte citata dal Mirror, il re e la principessa del Galles "hanno ricevuto il sostegno dal principe Harry e Meghan per quanto riguarda la loro salute. Il Duca e la Duchessa hanno contattato entrambe le parti in modo autonomo per esprimere la loro preoccupazione e i loro migliori auguri".

Un annuncio che è arrivato dopo mesi di rumors sui rapporti tesissimi all'interno della famiglia reale.

Dickie Arbiter, ex addetto stampa della Regina Elisabetta, ha espresso soddisfazione per la decisione dei Sussex di inviare un messaggio di pronta guarigione a Kate Middleton e a Re Carlo. E ha anche evidenziato l'importanza da parte dei due di aver riconosciuto la gravità dell’intervento chirurgico della principessa e di sua Maestà. Arbiter, infatti, ha dichiato alla stampa britannica: "È positivo che Harry abbia riconosciuto che sua cognata è stata sottoposta a quello che è ovviamente un intervento chirurgico serio e suo padre verrà sottoposto a un’operazione a 75 anni. È la cosa giusta da fare per riconoscerlo".