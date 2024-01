Marianna Vyshemirskaya, la donna-simbolo di Mariupol ora sta con Putin

22 gennaio 2024 a

Vi ricordate Marianna Vyshemirskaya? Sopravvissuta al bombardamento russo di un ospedale ostetrico a Mariupol, la giovane era stata immortalata incinta con gli occhi lucidi dal fotografo di Associated Press Evgeniy Maloletka, che per quegli scatti vinse il premio Pulitzer. Da quel giorno la ragazza divenne uno dei simboli della guerra, tanto da essere soprannominata "la Madonna di Mariupol". Peccato però che oggi Marianna faccia indignare e non poco gli ucraini. La donna ha infatti espresso il suo sostegno a Vladimir Putin alle elezioni presidenziali che si terranno a marzo. "Per me è una scelta ovvia, non vedo motivo di cambiare. Ora, nonostante le sanzioni e tutti i problemi, la Russia si sta sviluppando in modo dinamico. Protegge i suoi cittadini e lavora per rendere il domani migliore di ieri", ha affermato sul suo profilo Instagram con tanto di foto che la ritrae intenta a firmare a sostegno dello zar.

Vyshemirskay si era già trasferita a Donetsk e poi nella Federazione Russa, dove è diventata responsabile del Comitato per le iniziative sociali della Fondazione Rodina (Patria). Ora vive a Mosca, dove realizza video sulla ricostruzione di Mariupol e intervista i prigionieri di guerra del battaglione ucraino Azov. Ora il nome di Marianna figura anche nel sito Myrotvorets, un database dei sostenitori della causa filo-russa creato dall’attivista Heorhij Tuka.

"È complice dei criminali di guerra russi partecipa a operazioni speciali di informazione della Russia aggressore e terrorista contro l'Ucraina e le forze armate ucraine. Partecipa agli interrogatori dei prigionieri di guerra ucraini. Ripetuto attraversamento illegale e cosciente del confine di stato dell'Ucraina", si legge nella sua scheda. Insomma, il dietrofront della giovane non è passato inosservato.