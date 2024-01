Kate Middleton ricoverata? "Guida in condizioni estreme e arti marziali": il calvario della tata

23 gennaio 2024 a

Mentre la principessa Kate Middleton è alla London Clinic, in ripresa dopo un intervento all'addome, a Palazzo ad aiutare William con i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, ci sono la tata, Maria Teresa Turrion Borrallo, e i genitori di Kate, Carole e Michael Middleton.

Questi ultimi vivono nel villaggio di Bucklebury, a circa 40 minuti di auto dalla casa della famiglia gallese, Adelaide Cottage. La tata assunta dai Windsor è spagnola e ha studiato al prestigioso Norland College di Bath. Lavora per i reali dal 2014, quando George aveva otto mesi. All'epoca, un insider disse a Hello! che la donna aveva già "lavorato per altre famiglie di alto profilo e fu da lì che Kate e William hanno sentito parlare di lei fino ad assumerla".

Per quel che riguarda la sua vita privata, pare che la tata non sia sposata né impegnata in qualche relazione. Di lei si dice che "è sposata con il lavoro". Per fare bene la tata reale, inoltre, la Borrallo avrebbe dovuto imparato varie abilità, come schivare i paparazzi, guidare in condizioni climatiche estreme e perfino l'arte marziale del Taekwondo per situazioni potenzialmente pericolose. Stando agli esperti reali, il suo stipendio si aggirerebbe invece intorno alle 120mila sterline all'anno. Una cifra alta derivante dalle grandi responsabilità legate al suo ruolo.