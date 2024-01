Kate Middleton, "videochiamate dall'ospedale": un racconto straziante

23 gennaio 2024 a

a

a

Mancherebbe ancora una settimana alle dimissioni di Kate Middleton dalla London Clinic, dove la principessa è stata operata all'addome nei giorni scorsi. Intanto, però, si fa sempre più forte la mancanza dei suoi figli, che Kate non può vedere dal vivo. Proprio per questo, come svela Hello!, la principessa del Galles farebbe numerose chiamate con George, Charlotte e Louis dal letto d'ospedale. In ogni caso, non si tratterebbe di una novità: secondo l'esperta reale Emily Nash, infatti, la moglie di William "adora usare FaceTime con i bambini quando lavora all'estero, quindi sono sicura che saranno in contatto regolare mentre lei è in ospedale".

Nel frattempo, a rappresentare la famiglia reale nelle occasioni pubbliche è rimasta solo Camilla, moglie di re Carlo. Quest'ultimo infatti dovrà sottoporsi nei prossimi giorni a un intervento alla prostata. Mentre William, erede al trono, ha deciso di prendersi del tempo per dedicarsi alla moglie e ai figli in questo momento delicato. In questi giorni, dunque, Camilla sta svolgendo il ruolo di "reggente", in attesa che il marito venga operato e che William torni ad assolvere ai suoi impegni reali.

"Come è stato avvertito Harry": Kate Middleton ricoverata, l'ultimo sfregio al principe in fuga

La regina Camilla, lunedì 22 gennaio, ha incontrato le vittime di abusi a Swindon, nello Wiltshire, nel sud-ovest dell'Inghilterra. E, interpellata sullo stato di salute del sovrano, come rivela The Daily Telegraph, ha ringraziato per l'interessamento e ha rivelato che Carlo III è in forma e "sta bene". Il ricovero in una clinica non identificata, stando a quanto rivela VanityFair, potrebbe avvenire già a partire da oggi, martedì 23 gennaio.