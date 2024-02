Vladimir Putin, la villa segreta a 30 km dalla Finlandia (con sistemi di difesa aerea)

Una villa vicinissima a un Paese Nato. Il proprietario? Niente di meno di Vladimir Putin. È questa la scoperta contenuta nel reportage di Dossier Center, che ha mostrato un filmato su YouTube. Qui afferma di aver girato delle riprese della residenza - segretissima - nella baia di Marjalahti, in Karelia, una regione del nord-ovest della Russia. E a soli trenta chilometri dal confine con la Finlandia.

Guardando le immagini sembra che l'intero complesso vanti "tre veri e propri appartamenti in stile moderno, due eliporti, diversi moli per yacht, un allevamento di trote e una fattoria con le mucche per la produzione di carne. E una cascata personale". La villa si trova sulla riva del lago Ladoga, all'interno di un grande parco nazionale. Un'abitazione ben protetta, visto che possiede recinzioni monitorate da sensori elettronici e protette da unità speciali di sicurezza. A prima vista sembrerebbe avere anche dei segni sul terreno che indicano che l'area è protetta, tra le altre cose, da sistemi di difesa aerea. La testata non ha spiegato come sia riuscita a superare i controlli di sicurezza per filmare l'intera proprietà con un drone. Ma secondo il reportage, i residenti del popolo affermano che il presidente russo visita ka proprietà una volta all'anno dopo aver fatto visita al vicino monastero di Valaam. I lavori alla villa sono iniziati circa dieci anni fa e la proprietà farebbe parte di un portafoglio di beni di Putin posseduti tramite società gestite dal finanziere Yury Kovalchuk.

Quella vicina alla Finlandia non è l'unica abitazione "bunker". A svelare un'altra proprietà dello zar era stato il suo oppositore, Aleksej Navalny. L'attivista ha mostrato le immagini di un palazzo enorme sul Mar Nero, all'interno di una tenuta di 7.800 ettari. Qui ci sarebbero addirittura una chiesa, un anfiteatro, una pista di pattinaggio, una pista di atterraggio per elicotteri, una piscina, un porto privato e dei vigneti.

Putin's secret "Northern Dacha" on Lake Ladoga north of Saint Petersburg, adjacent to Finland. The security perimeter extends to 4km² within what is supposed to be a national park. The secure territory is twice the size of Monaco and features Pantsir-S1 air defense. pic.twitter.com/AsMxWMnMNN