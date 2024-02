Kim Jong-un, l'allarme degli 007: "Armi, la consegna a Vladimir Putin"

01 febbraio 2024 a

"L'intelligence conferma che la Russia riceverà un milione di proiettili di artiglieria da Pyongyang": a dirlo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in videoconferenza al Consiglio Europeo. Stando alle sue parole, "l'aggressione russa contro l'Europa, avviata da Mosca sul fronte europeo, è stata ora rafforzata da un altro complice russo, vale a dire i proiettili di artiglieria e i missili balistici della Corea del Nord. Stanno già terrorizzando le nostre città, oltre agli Shahed iraniani che stanno distruggendo le nostre infrastrutture civili". Vladimir Putin, insomma, avrebbe ora un alleato forte sul fronte delle armi, il leader nordcoreano Kim Jong-un.

"Nel frattempo, purtroppo, l'attuazione del piano europeo per la fornitura di un milione di proiettili di artiglieria all'Ucraina subisce ritardi - ha proseguito Zelensky rimproverano l'Ue -. E anche questo è un segnale di competizione globale, nella quale l'Europa non può permettersi di perdere. Ed è per questo che oggi la vostra unità è così necessaria nella creazione del Fondo di assistenza per l'Ucraina all'interno del nostro Fondo europeo per la pace. Questo è il tipo di affidabilità e di sostegno a lungo termine che ora dobbiamo offrire per affrontare le sfide corrispondenti. Non meno di 5 miliardi di euro all'anno, per una durata di 4 anni. Una priorità chiara".

Nel corso del vertice, poi, il leader ucraino ha aggiunto: "Durante la mia visita in Svizzera abbiamo raggiunto un accordo per la convocazione di un Vertice globale per la pace. I lavori sono già iniziati. L'Europa deve dire la sua e la parola dell'Europa deve essere sempre significativa, affidabile e votata alle decisioni concrete. L'Europa - oggi - manda un segnale oltre l'Atlantico e in tutto il mondo: l'ordine mondiale basato sulle regole internazionali resisterà a tutte le sfide. L'Europa dà il ritmo agli affari globali con la sua unità. Questo è un dato di fatto. E deve rimanere tale".