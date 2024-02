Ilaria Salis, perché chi la santifica le complica la vita

02 febbraio 2024 a

Già santificata Ilaria d'Ungheria. Si parla di Ilaria Salis, la ragazza detenuta a Budapest, le cui immagini tra catene e una sorta di guinzaglio in aula di tribunale hanno suscitato scandalo e aperto un caso politico. Immagini indifendibili e indegne, ragione per la quale merita ogni sostegno lo sforzo di Giorgia Meloni e di Antonio Tajani affinché Ilaria Salis possa tornare in Italia. Ma per ottenere il risultato servirebbero cautela e riserbo: scatenare una rissa politica e aggredire Viktor Orban non le sarà di aiuto. Il punto è che chi santifica Ilaria Salis in questo momento le complica la vita.

