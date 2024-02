Re Carlo, una bizzarra fissazione: "Cosa si fa fare ai lacci delle scarpe"

03 febbraio 2024 a

Re Carlo ha strane fissazioni in fatto di moda. A raccontarle è Vittorio Sabadin nel libro "Carlo III. La lunga attesa di un re". Stando ai suoi aneddoti, il sovrano tiene molto al suo aspetto. Ora il suo abbigliamento è nelle mani della bottega di Anderson & Sheppard, aperta al numero 30 di Savile Row e trasferita nel 2004, alla scadenza di un centenario contratto di utilizzo della proprietà, nella parallela Old Burlington Street.

Ma i sarti non sono gli unici a essere chiamati dal Re del Regno Unito a occuparsi del suo aspetto. Si dice, infatti, che le sue scarpe siano perfettamente lucidate da un soldato delle Welsh Guards, che pare ne stiri anche i lacci. Per non parlare poi del fatto che le sue scarpe non sono scarpe comuni. "Da mezzo secolo - si legge - Carlo fa realizzare le proprie scarpe a mano da Lobb di St James’s, un negozio che si trova all’angolo con Pall Mall, proprio a pochi passi dal Palazzo di St James".

Un paio delle sue calzature è stato persino realizzato con il cuoio recuperato da una nave affondata nel XVIII secolo e destinato allo zar di Russia. Una cosa però va detta: la precisa manutenzione fa sì che il Re le indossi da 40 anni. Non a caso il suo guardaroba viene rinnovato poco. Ma bene.