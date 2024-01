Kate Middleton, Antonio Caprarica: "Preoccupante, come è uscita dalla clinica"

31 gennaio 2024 a

Kate Middleton torna a casa. Dopo l'operazione all’addome e il ricovero alla London Clinic, la principessa ha potuto riabbracciare i figli. Una notizia che dovrebbe sollevare, eppure qualcosa sulle condizioni della moglie di William ancora non torna. In particolare, nel mirino dell'esperto di affari reali britannici e a lungo corrispondente per la Rai, ci finisce "il silenzio impenetrabile, una consegna del silenzio ferrea che lascia decisamente preoccupati. Qualsiasi altro intervento meno serio - spiega nella puntata di martedì 30 gennaio di Pomeriggio 5 - sarebbe stato seguito da un bollettino medico non dico quotidiano, perché non è nello stile dei Winsor".

A Caprarica non è passata inosservata la differenza di esposizione tra Kate e Carlo III, anche lui sottoposto negli stessi giorni a un intervento chirurgico. Ma se il Re è uscito dal nosocomio dalla porta principale salutando sorridente, lo stesso non si può dire della principessa. "Non credo che la principessa Catherine avrebbe dovuto dire e fare lo stesso, ma questo silenzio è decisamente preoccupante".

Ricoverata il 16 gennaio, la moglie di William è stata dimessa ieri, lasciando infatti la clinica da un'uscita secondaria, senza farsi notare dai media. Probabilmente è stato il marito a venirla prenderla in auto attorno alle 11 per portarla nella loro residenza dell'Adelaide Cottage, una villa con quattro stanze nel parco del castello di Windsor. Qui Kate ha avuto il tempo di sistemarsi prima dell'arrivo dei figli, che erano andati come tutti i giorni alla Lambrook School, a dieci minuti di auto dal cottage.