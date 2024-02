Re Carlo "ha un tumore": l'annuncio di Buckingham Palace

05 febbraio 2024 a

Re Carlo ha il cancro e oggi ha iniziato le cure. Lo ha annunciato Buckingham Palace in una nota. La diagnosi arriva a pochi giorni dal ricovero del monarca per un intervento alla prostata. Nel comunicato non si precisa il tipo di cancro. Secondo la dichiarazione del palazzo il re ha iniziato lunedì "cure regolari". Buckingham Palace ha infatti affermato che il re "rimane del tutto positivo riguardo al suo trattamento e non vede l'ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile". Rimanderà i suoi impegni pubblici e si prevede che altri reali anziani lo aiuteranno a sostituirlo durante le cure.

"Sua Maestà - si legge ancora - ha scelto di condividere la sua diagnosi per prevenire speculazioni e nella speranza che possa aiutare la comprensione pubblica per tutti coloro che nel mondo sono affetti da cancro". Poi il riferimento al recente ricovero: "Durante il recente intervento in ospedale a cui è stato sottoposto il Re per un ingrossamento benigno della prostata, è emerso un altro motivo di preoccupazione. Sua Maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, e i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici durante (la terapia). Durante questo periodo, Sua Maestà continuerà a occuparsi degli affari statali e delle pratiche burocratiche ufficiali come di consueto".

Da qui i ringraziamenti: "Il Re è grato alla sua équipe medica per il rapido intervento, reso possibile grazie al suo recente intervento ospedaliero. Rimane totalmente positivo riguardo al suo trattamento e non vede l'ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile",