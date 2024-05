Ultima Generazione, blitz al ministero della Giustizia a Roma: interviene la polizia

20 maggio 2024 a

a

a

Ancora loro, ancora una volta contro un palazzo delle istituzioni. Blitz di Ultima generazione al ministero della Giustizia in via Arenula a Roma. Sei attivisti hanno imbrattato le colonne poste all’entrata del dicastero spruzzando con un estintore vernice nera. Sul posto gli agenti del Reparto Mobile, del commissariato Trevi, la Digos e la polizia scientifica. I sei verranno portati in commissariato.

Come fa sapere il movimento ambientalista in una nota, due persone hanno spruzzato carbone vegetale nero con un estintore contro la parete del Ministero della Giustizia mentre altre hanno appeso manifesti.

A Roma calci agli eco-vandali: ecco cosa è successo in pochi minuti

I manifesti contenevano l’articolo 9 della Costituzione che cita ’La Repubblica [... ] tutela l’ambiente, la biodiversita e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazionì e i fatti del 2023: 378 eventi meteorologici estremi, 12.000 persone hanno perso la casa, 13 miliardi di danni. Vogliamo giustizia! Primo ottobre in Piazza del Popolo. Tommaso, 30 anni, operaio agricolo ha dichiarato: "Con l’azione di disobbedienza civile di oggi pretendiamo giustizia climatica e sociale. Pretendiamo che il Ministro Nordio faccia rispettare l’articolo 9 della Costituzione". Insomma ancora una volta gli attivisti del clima mettono nel mirino un palazzo delle istituzioni della Repubblica. Qualche tempo fa era finito sotto attacco a colpi di vernice il palazzo del Senato. Gli attivisti sono finiti sotto processo.