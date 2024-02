Re Carlo, "Harry già arrivato a Londra": si scatena il panico, come sta il sovrano?

06 febbraio 2024 a

Dicono già che il 2024 sarà l'anno nero della monarchia britannica. L'annuncio che Re Carlo, che ha 75 anni, ha un tumore ha gettato nel panico i sudditi e riaperto gli interrogativi su una sua possibile abdicazione. Come se non bastasse, anche Kate, la moglie dell’erede al trono William, è reduce da un importante intervento chirurgico la cui natura non è stata resa nota.

Ma c'è un altro dettaglio che inquieta il Regno Unito: il fatto che il principe Harry abbia deciso di venire subito a Londra, con il primo volo disponibile con la moglie Meghan Markle e i figli.

Re Carlo, dove può essere il tumore: l'esperto rivela l'ipotesi peggiore

L’ombra della crisi si palesa il 17 gennaio, quando, a poco più di un’ora di distanza, viene prima annunciata un’operazione all’addome di che Kate e poi che il re si sarebbe ricoverato per un piccolo intervento alla prostata. Sul momento la preoccupazione dell’opinione pubblica si concentra su Kate. Fonti di palazzo escludono un tumore, ma il fatto che la principessa non avrà impegni pubblici fino a Pasqua fa pensare a un problema serio.

Re Carlo, "il tumore non è alla prostata". Rumors estremi: "Tutto già predisposto"

Intanto, dopo tre giorni di ricovero, il 29 gennaio Carlo esce dall’ospedale camminando sulle sue gambe, poi ieri sera 5 febbraio la bomba: Re Carlo ha un tumore. Il primo ministro Rishi Sunak dichiara oggi che il tumore è stato preso in tempo, una frase che da una parte rassicura ma dall’altra lascia pensare a una potenziale gravità.