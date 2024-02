Re Carlo? Rimuoviamo la morte nell'illusione che non ci riguardi: una amara verità

08 febbraio 2024 a

Il male irrompe nella Corte reale inglese. Si parla del tumore di Re Carlo III, la malattia che ha colpito il sovrano poco dopo l'incoronazione attesa per una vita intera. Una storia triste e che tocca nel profondo. Una vicenda che inchioda tutti noi alla amara verità: rimuoviamo la morte nell'illusione che non ci riguardi. Ma il destino non si inchina neppure davanti a un re.

