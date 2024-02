William e Harry, il "codice segreto" per la malattia di papà Carlo: ecco cosa fanno

07 febbraio 2024 a

Quello che sta vivendo oggi la famiglia reale è un momento piuttosto difficile, tra la diagnosi di cancro al re Carlo e l’operazione cui si è sottoposta la principessa Kate Middleton. E in queste ore si sta diffondendo l’ipotesi su un presunto codice segreto a cui i principi William e Harry ricorrerebbero durante i momenti di crisi estrema, come quello attuale. Si dice che questo sistema di comunicazione abbia radici antiche e profonde nel legame tra i due fratelli: risalirebbe agli anni successivi alla tragica scomparsa della loro mamma, lady Diana, nel 1997. E adesso i due sarebbero tornati a utilizzarlo.

Il principe Harry, nonostante gli screzi con la famiglia reale, è subito volato verso il Regno Unito dopo la notizia del cancro del padre. E subito sarebbe ricorso a questo presunto codice segreto col fratello William. Il codice è stato rivelato dal duca di Sussex nel suo libro “Spare”. In cosa consiste? Pare si tratti di tre parole significative contenute in questa frase: “Harold, devi ascoltarmi! Voglio solo che tu sia felice, Harold. Lo giuro… Lo giuro sulla vita della mamma”. Si tratterebbe di una sorta di voto tra Harry e William, un impegno a essere presenti l’uno per l’altro nei momenti difficili. Lo stesso Harry ha spiegato nel suo libro che le tre parole devono essere usate solo quando uno di loro ha un bisogno disperato di essere ascoltato e aiutato.