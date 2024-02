Boieng El Al atterra a Salonicco: tentato il blitz nella cabina di pilotaggio

08 febbraio 2024 a

Paura su Boeing 737 della El Al, la compagnia di bandiera israeliana. L'aereo è stato costretto ad un atterraggio di emergenza in Grecia perché a quanto pare, secondo alcune indiscrezioni riportate dai media di Tel Aviv, un passeggero "probabilmente di origine araba" avrebbe tentato il blitz in cabina di pilotaggio. Il bltz, fallito, si sarebbe consumato giovedì 8 febbraio a bordo del volo LY2522 decollato da Praga, in Repubblica Ceca, con destinazione Tel Aviv.

Data la natura dell’incidente è stata attivata la procedura per il rischio terrorismo. Una procedura che scatta automaticamente sui vettori di bandiera israeliana. Già in passato gli aerei della El Al erano finiti nei mirino di alcune organizzazioni terroristiche. Il Boeing, secondo quanto riporta anche il Corriere, è decollato alle 11.58 ora locale, secondo i dati forniti dalla piattaforma Flightradar24. Alle 13.26 — quando l’aereo si stava avvicinando al confine tra Bulgaria e Grecia — una persona identificata dai media israeliani "di origine araba" si sarebbe avvicinata alla porta blindata della cabina di pilotaggio tentando di sfondarla. Immediatamente il comandante e primo ufficiale avrebbero chiesto l’atterraggio di emergenza a Salonicco, avvenuto alle 14.50 ora greca (le 13.50 in Italia). Non si registrano al momento criticità per i passeggeri.