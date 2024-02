Rafah, il blitz notturno di Israele: liberati due ostaggi, "oltre 100 morti"

12 febbraio 2024 a

a

a

Attacco nella notte a Rafah: le forze speciali israeliane hanno salvato due ostaggi israeliani rapiti dal movimento islamista palestinese Hamas e trattenuti nella città a sud della Striscia di Gaza, al confine con l'Egitto. Un confine militarizzato dal presidente egiziano al Sisi, che ha disposto l'invio dei tank per presidiare l'area e contenere un possibile esodo oltreconfine dei palestinesi.

Secondo quando riferito da una nota congiunta delle Forze di difesa israeliane (Idf) e dell'intelligence, gli ostaggi liberati a Rafah sono Fernando Simon Marman, 61 anni, e Norberto Louis Har, 70 anni, entrambi di origini argentine e rapiti nel kibbutz Nir Yitzhak la mattina del 7 ottobre, sono in buone condizioni. Durante l'attacco in Israele del 7 ottobre scorso, i miliziani di Hamas e di altri gruppi armati palestinesi hanno ucciso 1.200 persone e hanno catturato 253 ostaggi, 132 dei quali sono ancora in ostaggio.

"Distruggeremo Hamas". Netanyahu chiude alla tregua: "Siamo vicini alla vittoria"

Secondo Hamas, nell'operazione a Rafah sarebbero oltre 100 le persone uccise. La Mezzaluna Rossa Palestinese ha avvertito che il numero delle vittime "del massacro di Rafah rischia di aumentare a causa della presenza di dispersi sotto le macerie". "Non c'è un numero sufficiente di ambulanze per soccorrere i feriti dopo la notte di sangue a Rafah", ha aggiunto. Il dottor Marwan al-Hams, direttore dell'ospedale Abu Youssef al-Najjar, ha riferito invece all'Associated Press che le vittime sarebbero almeno 50 persone e un reporter di AP ha contato i corpi all'ospedale.

L'Egitto sposta i tank al confine, "sarà un bagno di sangue": la situazione precipita

I militari delle forze speciali hanno fatto irruzione nell'appartamento all'1.49, uccidendo i tre miliziani che sorvegliavano gli ostaggi e "hanno abbracciato e protetto Louis e Fernando con i loro corpi", ha dichiarato il portavoce militare Daniel Hagari. Gli scontri a fuoco sono scoppiati anche in diversi edifici adiacenti, con massicci attacchi aerei contro i miliziani di Hamas nella zona dell'operazione di salvataggio all'1.50, ha detto Hagari. Secondo il ministero della Salute di Gaza, nel corso dell'operazione interforze delle Idf sono state uccise 100 persone.

Il genero di Louis Har ha dichiarato ai giornalisti che lui e sua moglie hanno potuto vedere i due uomini all'ospedale. Idan Begerano ha riferito che erano "magri e pallidi", ma riuscivano a "comunicare bene ed erano consapevoli di ciò che li circondava". Begerano ha raccontato che Har gli ha detto subito dopo averlo visto: "Oggi compi gli anni, mazal tov".