Joe Biden, retroscena-Nbc: "Quello è uno str***", gli insulti a Netanyahu

"Asshole". Così avrebbe definito il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ovvero uno "stro***", in alcune conversazioni private avute con i suoi collaboratori. È quanto riporta in un retroscena l’emittente Nbc, secondo la quale Biden avrebbe sfogato in questo modo tutta la frustrazione per la sua incapacità di persuadere Israele a rivedere le sue tattiche militari nella Striscia di Gaza, indicando in Netanyahu l’ostacolo principale.

"Crede che tutto questo sia sufficiente e che debba finire", ha riferito una delle persone riguardo alle opinioni espresse dal presidente americano. Secondo le stesse fonti, nelle ultime settimane Joe Biden ha anche parlato in privato di Netanyahu, un leader che conosce da decenni, con una schiettezza che ha sorpreso i suoi collaboratori, e in almeno tre casi recenti il presidente Usa ha definito Netanyahu uno "stro***", appunto.

Biden ha anche detto no a una massiccia offensiva di Israele a Rafah senza un "piano credibile" per proteggere più di un milione di persone che vi si rifugiano. Al termine dei colloqui con il re di Giordania Abdullah alla Casa Bianca, ha spiegato che "una grande operazione militare a Rafah non dovrebbe procedere senza un piano credibile per garantire la sicurezza e il sostegno di oltre 1 milione di persone che si rifugiano" nella città.

"Molte persone sono state sfollate più volte in fuga dalle violenze nel nord e ora sono stipate a Rafah, esposte e vulnerabili. Hanno bisogno di essere protetti", ha aggiunto. Biden ha affermato che gli Stati Uniti hanno lavorato "giorno e notte" per concordare una pausa di sei settimane nei combattimenti tra Israele e Hamas come inizio verso un cessate il fuoco più lungo. Ha affermato che "gli elementi chiave dell’accordo sono sul tavolo", anche se rimangono dei nodi da sciogliere.